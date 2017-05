La crisis del sector lechero será uno de los principales temas del Consejo de Ministros en Cardal

“La lechería es tremendamente importante para el país y el gobierno”, dijo Benech.

En el marco de las audiencias previas que se realizaron este domingo, el subsecretario de Ganadería recibió a los productores de leche, que tienen previsto movilizarse este lunes aprovechando la visita del presidente Tabaré Vázquez.

“A mí me compete atender, recibir, escuchar y compartir información con las organizaciones de lecheros, pero no debo hacer juicio de valor por sus declaraciones”, señaló el ministro interino de Ganadería, Enzo Benech. “Acabo de recibir a la sociedad de productores del sector e intercambiamos la misma información y estamos trabajando articuladamente“, remarcó “El sector tiene futuro en el país”, enfatizó.

“Así como hay reclamos, hay reconocimientos de las gremiales por la implementación de los planes para el sistema lechero y el esfuerzo por el cumplimiento”, dijo Benech tras reunirse con la Sociedad de Productores Lecheros.

“Estamos convencidos de que la lechería afinca a los productores y debemos analizar cómo manejamos la inversión y generamos mano de obra, porque el desarrollo tecnológico hace que la productividad sea mayor y cada vez haya menos puestos de trabajo”, afirmó.

Benech recordó que las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca asisten frecuentemente a Florida y mantienen trabajo cercano con las organizaciones del sector de ese departamento a través del Instituto Nacional de la Leche, que identificó como institucionalidad creada por el Gobierno para dialogar sobre todos los temas y concretar acciones de apoyo como las implementadas desde 2005.

“Conocemos los problemas, porque la lechería es tremendamente importante para el país y para el gobierno de Tabaré Vázquez, dada su gran actividad productiva primaria industrial, que no se puede desarticular, que finaliza con la bolsita de la leche en la góndola del supermercado”, indicó. “Es que no es legal vender leche cruda, como se hacía antes”, advirtió.

“Como gobierno y como ministerio, estamos trabajando juntos con los privados”, subrayó Benech en un alto entre las 13 audiencias que la cartera a su cargo mantuvo este domingo 7 en su sede de Florida con vecinos y organizaciones locales, en el día previo al Consejo de Ministros abierto de la villa Cardal.

El ministro interino, en ejercicio por el viaje a China, hasta mediados de mes, del titular, Tabaré Aguerre, añadió que Uruguay necesita exportar un volumen importante de su producción y que los precios son definidos por el mercado internacional. También sostuvo que, muchas veces, los costos no se ajustan con la misma velocidad que esos valores. “Por lo tanto, la reinversión de los productores, cuando la ecuación se da vuelta, genera un problema a solucionar, sumado al recambio generacional”, apuntó.

“Cuando un tambo remata y vende sus vacas, como me pasó a mí como productor años atrás, los animales no van al frigorífico, sino que los compra otro tambo que seguramente incremente su tamaño”, dijo. “La cantidad de productores disminuye, pero la cantidad de leche no, por lo cual el tema se va a revertir y, es más, creo que ya está ocurriendo pues los precios han mejorado”, insistió Benech.

“No hay que quedarse en el diagnostico sencillo, sino cambiar el enfoque y mirar lejos, pues la lechería tiene un buen futuro en Uruguay, dado que somos competitivos en la producción primaria y tenemos herramientas para diferenciarnos”, concluyó.

(Presidencia)