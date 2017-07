La historia de “Leandro”: el espía en democracia

Se develó que hubo espionaje en democracia para vigilar a sindicalistas y políticos, principalmente de izquierda.

Luis Becerra se infiltró en el gremio de la bebida bajo el nombre “Leandro”. Al terminar su proceso se mudó en 2005 a Minas, en el departamento de Lavalleja.

El espía dijo estar a disposición de la Justicia si es necesario esclarecer algo.

Elena Chaín, presidente de la Mesa Política del Frente Amplio en 2005, contó cómo percibió a Becerra cuando se radicó en Minas e intentó ascender en la escala política. Así lo describió:

“Lo conocí el día que me lo presentaron como compañero de la Mesa Política del Frente Amplio. Militaba en el Partido Socialista.

Chaín compartió su percepción al descubrir al espía:

“Me tomó muy de sorpresa porque cuando le decía a mis compañeros, nadie tomó mis apreciaciones en serio. Nunca me imaginé que fuera un espía.

Sospechaba que tenía una doble cara, que actuaba por detrás de la Mesa Política del Frente Amplio. A mí me tenía sin cuidado porque estábamos en democracia, actuábamos limpiamente y ahí se termina el problema.

Siempre me cruzaba con él pero ahora no sale, no creo que vaya a salir”.