La investigación de ASSE no ha detectado irregularidades en el caso de la mujer que no sabía que estaba embarazada y fue sometida a quimioterapia

La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, se refirió al caso.

En la ciudad de Trinidad la mujer de 41 años dio a luz el 16 de julio y no sabía que estaba embarazada. Desde febrero estaba siendo sometida a quimioterapia por un cáncer de mama que le fue extirpado en noviembre.

La investigación no detectó responsabilidad de ASSE en no haber detectado el embarazo, sin embargo, no ha concluido y ASSE busca determinar por qué no la llamaron cuando no se presentó a realizarse el papanicolau.

El niño, Ángel Bautista, nació con 40 semanas de gestación y se encuentra bien.