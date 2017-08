La juez Ana de Salterain criticó al ministro Eduardo Bonomi y a la Policía

La magistrada publicó en Facebook que "con una policía como la actual es imposible trabajar", entre otros comentarios.

La juez Ana de Salterain escribió en su cuenta de Facebook:

“Somos muchos los magistrados penales que nos preguntamos si las decenas de llamados absurdos de la Policía cuando estamos de turno es una especie de broma con la cual se divierten o es falta de idoneidad para el cargo que ocupan. O es una especie de artimaña para dejar mal parado al ministro del Interior, que como sabemos, siempre está muy mal asesorado por su personal”. “Yo desde mi total humildad le aconsejaría que revea a sus asesores e informantes pues lo hacen quedar como un payaso, que dice en los medios cualquier disparate sobre los casos penales que los magistrados manejamos. Y eso no suma al sistema”. “Con una policía como la actual es imposible trabajar. Hay que comenzar a actuar para lograr una policía judicial preparada y comprometida. No queda otra”.

Posteriormente publicó:

“Las personas que me quieren sinceramente temen por mis comentarios. Pero lo que no saben es que ser una hipócrita callando situaciones cuasi corruptas no me hace feliz. El día que calle, yo misma me voy a retirar de mi cargo”.

Ante estos dichos, el ministro Bonomi se mostró sorprendido.

“Me llama poderosamente la atención por dos cosas: me parece infundado porque generaliza que otros jueces piensan lo mismo y segundo porque si realmente sucede eso, que no me consta, creo que la mejor forma de encararlo es hablarlo conmigo”, apuntó el ministro del Interior, quien no descartó hablar con el Poder Judicial.

Telemundo se comunicó con la magistrada y no negó la publicación y reafirmó la necesidad de crear una policía judicial.