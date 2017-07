“La ley obliga a ser policía las 24 horas, no hay policías part time”

El psicólogo y especialista en seguridad pública Roberto Parrado analizó para Telemundo el caso del policía que fue asesinado en una pizzería de Pocitos. Además, se refirió a las declaraciones del subsecretario Jorge Vázquez sobre lo sucedido.

“Guste o no, murió cumpliendo tareas de seguridad, ajustadas o no a la norma. Lo relevante es que es un ser humano que no está más, un padre de familia, que en un hecho delictivo, con muchísima violencia, es asesinado.

Ahora hay que ver para adelante: y hay mucho por hacer. Creo que las declaraciones de Jorge Vázquez tienen poca sensibilidad, un profundo desconocimiento de lo que es la labor policial, desconocer lo que sienten y viven sus subordinados. Sus argumentos no tienen la consistencia que uno esperaría para el cargo que tiene.

La ley lo obliga a ser policía las 24 horas, no hay policías part time. Acá hay un debate jurídico que debería darse. No se le paga por esa tarea full time. El policía está obligado a actuar, a salvaguardar la vida, los bienes o la integridad de una persona. El policía debe llevar el chaleco. Y el arma siempre tiene que estar con él”.