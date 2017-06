La ministra de Industria asegura que se están cumpliendo las guardias gremiales en Ancap

Así lo explicó la ministra de Industria:

El directorio de Ancap pasó una comunicación a los funcionarios para que prioricen el buen clima de trabajo. Se les pidió a gerentes y jefes de personal que los procesos continuaran aún teletrabajando.

Si algún funcionario no pudiera entrar a trabajar hoy, se les avisó que no se les iba a contabilizar la inasistencia. Las guardias gremiales se están cumpliendo y no avizoramos ninguna situación de faltante de combustible.