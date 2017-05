En este sentido, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó:

“La mujer pidió que la custodia no se hiciera en la casa por razones de trabajo, que no tuviera un patrullero delante de la casa: ella misma determinó un perímetro y la custodia se hacía con un patrullero o dos, o lo que fuera, dentro de ese perímetro. Se custodiaba el perímetro, no la casa. La Policía todos los días se comunicaba con ella: un día se comunican y ella no estaba, y no porque la habían matado, sino porque estaba en otro lado. La mataron dos o tres días después. La familia tiene derecho a hacer el juicio que quiera, pero lo que no tiene es razón”.