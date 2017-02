La oposición busca recortar gastos de cara a la próxima Rendición de Cuentas

Entre sus propuestas está cortar el ingreso de funcionarios públicos y desprender empresas deficitarias de Ancap.

Las diferencias sobre la Rendición de Cuentas ya empezaron a conocerse, aunque falten cuatro meses para su ingreso al parlamento. La oposición pretende un importante recorte de gasto, mientras los legisladores oficialistas defienden el presupuesto para áreas prioritarias.

Cerrar el ingreso de nuevos funcionarios públicos, cerrar, vender o desprender las empresas deficitarias de Ancap; dejar de subsidiar a ALUR, reperfilar el pago de intereses de la deuda que suma 2.000 millones de dólares son algunas de las medidas que maneja la oposición para equilibrar el déficit fiscal y obtener recursos en la próxima Rendición de Cuentas.

“Hay lugares donde se puede buscar dinero que se gasta en forma ineficiente. Por ejemplo, si se cierra el ingreso de funcionarios por un tiempo, ahí tienen entre 30 y 40 millones de dólares por año”, observó el senador Pedro Bordaberry. “Lo otro en Ancap. Dejemos de subsidiar ALUR, de mezclar tanto biocombustible, ahí hay 100 millones de aire que se pueden sacar. Dejemos de perder dinero con las cementeras”, agregó el colorado.

“Este Frente Amplio es el que no quería pagarlo. En diez años de bonanza ha duplicado el endeudamiento. La deuda bruta es el doble y mantenerla cuesta 6 % del PBI. Si no pagamos es una suerte de default, al que no podemos entrar. Es verdad que hay que renegociar esas deudas si vamos a postergar los pagos de intereses. Eso depende del acreedor que tiene un contrato vigente”, dijo el nacionalista Jorge Gandini.

En el Frente Amplio, algunos sectores prefieren aumentar la recaudación mediante una mayor tributación a sectores de mayores ingresos, eliminar algunas exoneraciones impositivas y no devolver excedentes del FONASA. Otros sectores, como Asamblea Uruguay, no descartan reducir gastos pero consideran prematuro el debate que se ha instalado sobre la próxima Rendición de Cuentas.

“Hay que tener en cuenta obligaciones ya definidas que implican aumento de costos por ejemplo el aumento de las pasividades para cubrir el financiamiento de los colectivos”, señaló el diputado frenteamplista Alfredo Asti.