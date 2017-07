Lacalle Pou apoyará una consulta popular contra la ley de inclusión financiera

Luis Lacalle Pou presentó en marzo de este año un proyecto de ley para modificar la legislación vigente y que no sea obligatorio adherirse a la ley de inclusión financiera. Pero el proyecto no fue tratado. A su vez hay dos iniciativas populares que van en el mismo sentido. El senador blanco afirmó que apoyará una iniciativa para modificar la ley.

Así se refirió al tema:

“Esto retacea la libertad de la gente. Obviamente que el mundo va hacia determinados sistemas económicos y financieros, pero no puede ser una obligación. Vayan a cualquier lugar del interior y hablen con un asalariado, un pasivo o un pequeño comerciante y vean cómo empieza a complicarse su vida. Hay lugares en Uruguay que el cajero más cercano está a más de 50 kilómetros. No parece lógico que a la gente se la obligue a bancarizarse y no tener los servicios cercanos”.