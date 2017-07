Lacalle Pou: “De Venezuela uno ya no puede esperar nada bueno”

En este sentido, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou apuntó:

“Ya que se va a llevar adelante un proceso que no debería de llevarse adelante, que sea lo más transparente posible, pasa que de Venezuela uno ya no puede esperar nada bueno. Una persona que fue electa democráticamente, que no está cumpliendo con la Constitución: es un régimen autoritario, al que ya no le importa la vida de sus compatriotas y ya está haciendo cualquier cosa con tal de quedarse en el poder.

Es triste y lamentable. Y más triste es la actitud que ha tenido nuestro Gobierno, que obviamente obedece a una complicad ideológica, política y económica de particulares.

El tema es bien claro: hay implicancias del Gobierno anterior y del otro con Venezuela y con régimen chavista y de Maduro. Hay negocios de personas cercanas al Gobierno y eso genera complicad”.