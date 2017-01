Lacalle Pou respaldó el reciente decreto del Gobierno que amplió los beneficios tributarios para la construcción

En su audición semanal, el líder del Sector Todos, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, expresó: “Dentro de las malas o entre tantas malas, entre tantos desaciertos, esta es una buena, esto es un acierto y lo queremos hacer notar”.

“En estos días en los cuales el gobierno ha emitido un decreto en el cual se establecen determinados beneficios para la construcción. Entre tantas malas noticias, entre esta voracidad fiscal que ha tenido el gobierno en estos últimos tiempos para tapar la mala gestión, para tapar el despilfarro de dinero, aquí tenemos una buena noticia. Una noticia que cambia el sentido de lo que se venía haciendo, una noticia que lejos está de meterle más la mano en el bolsillo a los que trabajan, a los que emprenden, a los que arriesgan. En este caso generando beneficios en una actividad que es muy dinamizadora de la economía nacional, en lo que emplea mano de obra, en los negocios y actividades conexas .Allí es donde a veces más de un momento al otro se puede generar actividad positiva para el país. Actividad que va a captar seguramente capitales extranjeros, porque se trata de inversiones de gran cuantía, también que va a movilizar capitales nacionales que arriesguen. En este caso me parece que el ejemplo es bien válido, en este caso aplaudimos, festejamos, celebramos esta medida. Lo hemos dicho más de una vez, no somos hijo cuanto peor mejor, y esto va a generar mano de obra, será un puesto de trabajo, diez, cien, mil o más puestos de trabajo pero es lo que se está necesitando para dar vuelta la flecha, para cambiar este enlentecimiento económico que lamentablemente con la poca ayuda del gobierno o en este caso con el agravante de la acción del gobierno venía generando más efecto recesivo sobre la población. ¿Por qué no tomarlo como un ejemplo para el resto de las actividades? Porque cuando la economía enlentece, cuando el mundo paga nuestros commodities y nuestras materias primas a precio más bajo, cuando los mercados se complejizan, cuando nuestros vecinos están en situación política, social y económica todavía de bastante inestabilidad son u es el momento, mejor dicho, de tomar medidas de riesgo, de ser imaginativo, de que la austeridad empiece por el gobierno, de que se le afloje el cinturón al trabajador. Cuando digo el trabajador, digo también el que es dueño de los medios de producción y el que pone su intelecto, su físico y sus horas para trabajar. Es la única forma de generar actividad, de generar inercia económica y comercial en nuestro país. Entonces, lo que celebramos en este caso, creo que tiene que ser tomado como un ejemplo. Sabemos que este decreto tuvo hace mucho tiempo una fuerte insistencia de promotores privados de la construcción. Sabemos que tuvo la concurrencia de economistas, de gente que le viene solicitando hace más de un año al gobierno esta medida, y que es una buena cosa. Se demoró, pero es una buena cosa. Y reitero, cambia el sentido o podría cambiar el sentido de la actitud fiscalista, de la actitud recaudatoria que está teniendo el gobierno en estos tiempos. Que como lo hemos dicho más de una vez genera estos efectos recesivos, genera menos actividad y sobre todo en las localidades más alejadas, sobre todo en las localidades del interior que es donde se viene notando más fuertemente la falta de demanda, de empleo. Así que allí tenemos que ponernos un punto de atracción económica, allí tenemos que tener un punto en lo cual el gobierno entienda y valore que esta aparente pérdida de recursos por beneficios, por exoneraciones, en realidad lo que va hacer es generar actividad económica. Y esa actividad económica que hoy no es abundante va a generar más recursos. ¿Más recursos para quién? En primera instancia para la gente, que es el fin último de todo gobierno y en segunda instancia va a generar más contribución económica mediante impuesto, etc, etc, que es lo que genera la actividad económica sobre todo la que hemos hablado de la construcción. Entonces, dentro de las malas o entre tantas malas, entre tantos desaciertos, esta es una buena, esto es un acierto y lo queremos hacer notar…”.