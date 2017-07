Lista 711 asegura que foto de De León en un avión con una botella de whisky es parte de la campaña contra Raúl Sendic

El senador presentó una denuncia ante delitos informáticos por una imagen que asegura que es falsa y contiene elementos que lo injurian.

Una foto circula en redes sociales donde el senador ex presidente de ALUR se ve a bordo de un avión y junto a una botella de whisky importado. “Es exponer a esta persona al desprecio público. Porque la foto no contiene ningún delito pero está photoshopeada, se agrega una botella de whisky, donde se presume que es el avión de ALUR cuando no lo es. Todo esto es parte de una campaña para agraviar a la persona en un tema que además está siendo tratado en el Poder Judicial. Es una injerencia indebida a lo que es la labor de la Justicia”, dijo el Dr. Ignacio Durán, abogado del senador De León.

“Es la confirmación de que lo que se viene denunciando hace un tiempo, que hay una maniobra para pegar en determinados lugares con estas historias que están siendo denunciadas”, dijo Durán.

El departamento de Delitos Tecnológicos investiga el origen de la publicación. “Se presume que sería por parte de un ex diputado colorado que está radicado en Salto, o por lo menos eso es la primera información que nos dieron”, explicó el abogado de De León.