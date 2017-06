Los médicos del servicio médico de Ancap aseguran que el cierre del servicio puede generar juicios contra el Estado

Afirman que los intereses políticos priman sobre los técnicos.

Los médicos que trabajan en Ancap aseguran que el servicio no se sale de los parámetros del Sistema Nacional Integrado de Salud. En un comunicado afirman que no es un servicio de lujo, no hay sintuosidad ni derroche. Es el servicio correcto al que todos aspiraríamos, dicen los médicos.

Agregan que es parte del salario porque los trabajadores cedieron un aumento para tener este servicio. Además aportan el 4,5 % o el 6 % al Fonasa.

En el comunicado advierten que si se desmantela por completo el servicio médico no podría funcionar la refinería de La Yeja. Y que los trabajadores que son atendidos por el servicio se reintegran antes que los que se atienden en otros prestadores de salud.

Advierte también sobre una avalancha de juicios que vendrían contra Ancap. Para los médicos no hay argumentos técnicos ni sanitarios sino políticos de autoridades que solo quieren mandar a la sociedad un mensaje de que se está haciendo algo.

Admiten que el servicio médico debe cambiar pero aseguran que pidieron un ámbito de análisis de la situación que nunca fue convocado.