Lucía Topolansky dice que hay beneficios de los militares que deben ser recortados

La senadora del MPP Lucía Topolansky aseguró que las reformas de la Caja Militar y de la carta orgánica deben ocurrir en simultáneo para adecuarse a la realidad del país. Este jueves, el comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos afirmó que hay falsedades en la discusión al hablar de privilegios.

“Tienen el privilegio de sentirse no funcionarios sino servidores del Estado y de asistir en silencio a la discusión de su futuro, muchas veces teñida de falsedades y tergiversaciones malintencionadas”, dijo Manini Ríos en el día de conmemoración de la Batalla de Las Piedras.

Topolansky dijo que hay que distinguir a la tropa de la oficialidad porque hay cuestiones a mejorar como el aumento de la edad de retiro, o que quienes se retiran no reciban un ascenso.

“El soldado tiene un salario que, ojalá pudiera equipararse al del policía, pero además no tiene horas extras, nocturnidad ni presentismo como otros funcionarios públicos. Entonces creo que fue eso lo que Manini quiso decir al hablar de privilegios”, dijo la senadora del MPP, quien aclaró que no se discute una reforma de la Caja Militar porque como tal no existe, sino que es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa.