Luis Alberto Heber a Sendic: “estoy reclamando que usted trabaje”

El Senado votó hacer un homenaje a las Fuerzas Armadas por su participación en la misión de paz en Haití, luego de un debate que se asomó a la ruptura en el relacionamiento de bancadas.

El Partido Nacional propuso hacer el homenaje un mes atrás y recibió el apoyo de partidos de la oposición pero no tuvo respuesta del Frente Amplio.

Al llegar el último de los efectivos, con las firma de cinco senadores más quince de la oposición se propuso la ocasión de homenaje para este jueves 11 de mayo.

El Frente Amplio, por su parte, planteó hacer el homenaje el martes 16 afirmando que se hizo la convocatoria e invitaciones sin que lo supiera el vicepresidente Raúl Sendic. Esto disparó la molestia del senador nacionalista Luis Alberto Heber quien dijo lo siguiente sobre el vicepresidente:

“Resulta que el señor presidente del Senado no va a la coordinación. Por lo tanto, no está informado. No lee las mociones que se presentan en el Senado. ¿Qué está haciendo señor presidente? ¿No conduce el Senado? ¿No cumple con su trabajo?”.