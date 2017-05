Luis Lacalle Pou: “la gente no puede esperar a un cambio de gobierno”

El senador blanco Luis Lacalle Pou centró su oratoria este sábado en que no se puede defender o atacar en este caso a directores de empresas públicas según sea su filiación política.

Expresó su deseo que esta situación cambie antes de que llegue el próximo periodo electoral.

Así se expresó el líder del sector Todos:

“Hoy denunciamos y mañana queremos hacernos cargo. Tenemos que tener la conciencia tranquila. Tenemos que tener la autoridad, serenidad y que no nos tiemble el pulso cuando hay que castigar al que es cercano.

Hemos visto a quienes se pasaron censurando, castigando e insultando a los lejanos y cuando tuvieron el desastre cercano no fueron capaces de actuar de la misma manera. Por eso, a prepararnos en todos los sentidos. A trabajar el aquí y ahora con ideas.

La gente no puede esperar a un cambio de gobierno. No tenemos el derecho a decirle a nadie que aguante tres años. Tenemos la obligación de decirle a la gente: ’faltan tres años pero mientras tanto vamos a estar a su lado y a tratar de cambiar las cosas para que puedan ser felices ahora y no esperar al cambio de gobierno’”.