Luis Lacalle Pou rechazó la decisión de destinar excedentes del Fondo de UTE a obras de infraestructura

En su audición radial de este miércoles, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou se refirió al Fondo de Estabilización de UTE. Dijo que el excedente debería destinarse a rebajar las tarifas eléctricas.

Señaló que UTE debe decidir sobre el uso del dinero excedente y criticó que los cambios en la producción de energía no repercutieran en una baja de tarifas.

“La generación de energía no repercutió en una tarifa más baja. Al revés: no solo no bajo, sino que aumentó. ¿Por qué? Por la voracidad fiscal del Gobierno. Porque después de tantos años de bonanza seguimos con un déficit fiscal importante, y el Gobierno cada vez que puede, vía ajuste fiscal o tarifazo, echa mano al bolsillo de la gente”.