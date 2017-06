Luzmila Cardoso necesita viajar a Cuba para operarse y salvar su vida

La niña de ocho años que el año pasado fue operada en Cuba de un tumor en el nervio óptico, necesita viajar nuevamente a ese país ante la rápida reaparición del tumor.

En 2014, los médicos detectaron que Luzmila padecía un tumor en el nervio óptico que le hizo perder la visión en el ojo derecho. Tras someterla a casi dos años de quimioterapia a fin de encapsular el tumor, pero sin los resultados esperados, su madre escuchó que en cuba existía una operación que podía curarla definitivamente.

En noviembre de 2016, tras una intensa campaña de recolección de fondos, pudo viajar y operarla en aquel país, donde se le informó que el tumor era benigno y había sido completamente extirpado. Sin embargo, a fines de abril pasado, una resonancia magnética de control arrojó el resultado más temido.

Cuando abro el papel y veo que dice hallazgo de un tumor de tanta medida, que era más chico que el anterior, pero decía que persistía el tumor en el nervio óptico. Casi me muero se me aflojaron las piernas, estuve media hora sentada llorando. Yo la veo a ella y me parece mentira mirarla y decir otra vez que tenga eso.

El neurocirujano que operó a Luzmila en cuba explicó que probablemente ya existieran células en otras partes del ojo que, al quitar el tumor, se reprodujeron rápidamente.

El miedo es ahora que sea maligno por la rapidez en tan poco tiempo que creció. Le digo yo fui hace seis meses a cuba a operarla, no creo lo que estoy viviendo. Y bueno él me puso que si no la hubiese operado a mi hija tal vez no estaría conmigo en este momento y que si no la opero nuevamente y la someto a un tratamiento, puede ser fatal para ella. Esas fueron las palabras que más saqué del doctor y son las que me incentivan a hacer todo esto para realmente tener que volver rápido.

Esta vez la estadía será de varios meses ya que, tras la operación, se realizará radioterapia o un tratamiento de radioinmunología desarrollado especialmente en cuba, según los resultados de la biopsia.

Luzmila aún no sabe lo que le espera. Helen está buscando la manera de comunicárselo, pero siente temor ya que ambas enfrentaron fuertes episodios de angustia tras el primer viaje.

Es difícil sobrellevar todo esto. A veces verla a ella llorar me puede mucho y yo tengo que decirle mi amor no va a pasar nada y después yo voy y me encierro en el baño a desahogarme porque es difícil esta enfermedad que nos está atacando y bueno, tenemos que darle la pelea.