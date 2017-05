Maestros reclaman una ley que agrave penas a quienes los agredan

Las clases se retoman este viernes, con énfasis en que se paran actividades si agreden a maestros.

Una mujer con dos hijos, uno en primer año y otro en cuarto, le propinó un golpe de puño a una directora de la escuela Nº 29 del Cerro. El paro automático se desarrolló este jueves con alto acatamiento. Las escuelas donde no hay maestros están cerradas.

“Un paro es un llamado de atención. Cuando uno toma una actitud proactiva, muchas veces no hay caja de resonancia a lo social. Muchas veces son estas situaciones las que nos dicen que tenemos un problema y hay que arreglarlo”, dijo Daysi Iglesias, de ADEMU Montevideo.

De repente no es la medida más eficaz pero también tengo claro que no hay modificaciones en conductas si no existen relaciones de fuerza que produzcan esos cambios”, comentó el representante de maestros de Primaria Pablo Caggiani.

La medida no solo deja a Montevideo sin clases, sino que sin comedores porque no se establece guardia gremial.

“Los mecanismos de guardia gremial se usan en varias áreas. Creo que sería un buena respuesta”, agregó Caggiani.

“El problema de estas cuestiones es que tienen carácter de inmediatez. El tiempo para mediar al ocurrir estos casos es escaso”, dijo Daysi Iglesias.

ADEMU promueve desde el año pasado una ley que tipifique especialmente la agresión de un adulto dentro de un centro educativo. El delito se pagaría con trabajo comunitario.

En la sede del PIT-CNT los maestros del gremio ADEMU se reunieron este jueves a la tarde.

Finalizada la asamblea, los maestros ratificaron la medida de paro ante cualquier agresión a un maestro.

La representante de ADEMU Daysi Iglesias dijo: “golpean a un maestro, golpean a todos”. Pese a la medida de paro, el gremio reconoció no ser radical y que se está dispuesto a analizar situaciones que den una solución colectiva que beneficien a docentes, niños y la sociedad.

Además ratificaron el pedido de penas mayores a quienes agredan a docentes.

Las clases se retomarán este viernes.