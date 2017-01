Medidas de seguridad para el fútbol

La identificación y la trazabilidad es el eje central que enmarca la nueva forma de vender y comprar entradas para el fútbol uruguayo.

Se trata de saber quién ingresa, a dónde va y que nadie compre una entrada e ingrese otra persona en su lugar al escenario deportivo.

En este sentido, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó un bosquejo de cómo será la venta de entradas.

¿Cómo sacar una entrada?

Para sacar la entrada lo primero que habrá que hacer es presentar la cédula de identidad. Previamente, los compradores tienen que registrarse.

Se puede hacer personalmente en los comercios habilitados o a través de Internet.

Las boleterías ya no funcionarán y quienes no estén registrados no podrán comprar entradas. Si una persona quiere comprar más de un ticket, va a tener que llevar los documentos de identidad de las personas que la van a acompañar y todos deberán estar registrados.

Los menores de 15 años solo podrán comprar entradas si son acompañados por un adulto.

Cada entrada tendrá impreso el nombre del titular y la cédula de identidad.

Dentro del estadio habrá dos puntos de control: allí se deberá presentar la entrada y la cédula.

Ingreso al estadio

En las puertas de ingreso de los escenarios deportivos, además de la Policía, estará presente personal de seguridad privada y personal de la AUF.

En el futuro, se instalarán lectores de código de barras para poder agilizar la lectura de la información de cada una de las entradas.

Sin definir

Varios temas aún no están definidos, tales como el registro en los palcos y la venta de entrada a extranjeros.