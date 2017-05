Mides sale a buscar a los “perdidos” entre primaria y secundaria para evitar su desvinculación

De los 44.000 alumnos que egresaron de primaria en 2016, solo 583 están fuera del sistema educativo y serán contactados uno por uno.

Este es el segundo año que se aplica el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, un programa interinstitucional que busca, entre otros objetivos, minimizar la desvinculación del sistema, particularmente en el caso de estudiantes procedentes de familias en situación de vulnerabilidad social.

Este sistema comenzó a trabajar con los 44.022 egresados de 6º año de primaria en 2015, dando seguimiento a su inserción en la educación media: 5.274 de ellos no comenzaron las clases en marzo de 2016. Luego de contactarlos, la cifra bajó a 2.555 en mayo y para junio se logró la inclusión educativa de 1.487 alumnos más, quedando 1.068 por fuera a mitad de año.

En 2016 se introdujo un sistema de preinscripción web y posterior confirmación, que permitió a la ANEP dar seguimiento a los casos antes de que comenzara este año lectivo. Además, se crearon unidades coordinadoras de inclusión educativa que aceleraron el contacto con los estudiantes en peligro de desvinculación.

En este sentido, el director nacional de promoción sociocultural del Mides, Federico Graña, apuntó:

“Recién nosotros pudimos salir a buscar los niños. Para que vean la diferencia, el año pasado como no estaba todo esto armado salimos a buscar 1.068 en julio. Hoy estamos buscando ya 583 en abril para darles las distintas ofertas educativas”.

De los 44.389 alumnos que egresaron de primaria en 2016, 1.911 no habían comenzado las clases en marzo, a diferencia de los casi de 5.300 de 2015, y la cifra disminuyó a 583 en la actualidad tras la intervención del ministerio de desarrollo social.

“Hay distintos motivos por los que esos chicos y chicas no continúan. Hay familias que deciden que supuestamente los niños no tienen la capacidad para seguirlo. Hay niños o niñas que cuidan a sus hermanos más chicos para que sus padres salgan a trabajar. Hay un montón de motivos que son más sociales, que no tienen nada que ver con el hecho educativo en sí y la idea de este sistema es ayudar en estos procesos”, agregó Graña.

Los cursos no formales son una opción frecuente entre los estudiantes que ingresan a mitad de año, pero luego el mides trabaja para lograr su inscripción en educación media el año siguiente.