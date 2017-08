Miranda dijo que no hablará del caso Sendic: “no puedo dar respuestas porque tengo que cuidar el proceso de discusión política”

Consultado sobre los cuestionamientos de algunos sectores de la fuerza política, el presidente del Frente Amplio respondió:

Lo que tengo que hacer es proteger y generar el mejor ámbito para las conversaciones políticas que deben estar llevándose a cabo en este momento. Está bien que me cuestionen, y es legítimo. Cualquiera que actúa y toma decisiones está sometido a la crítica. Lo tomo como cuestionamientos a decisiones que he tomado y que quizá en algunos casos tengan razón. Me parece natural, el único que no es objeto de cuestionamientos es aquel que no hace nada.