Mónica Xavier sobre Raúl Sendic: “Esto ya es una dificultad que nos duele mucho”

Así habló la senadora Mónica Xavier:

Nosotros nos pronunciamos en función de los valores que siempre hemos defendido, no del caso en particular. Si el caso amerita habrá que evaluar cuál es la mejor salida, pero no nos vamos a anticipar antes de tener la información de los organismos correspondientes.

Hay dos componentes: uno es el delito y otro el comportamiento ético. Los frenteamplistas tenemos una guía de comportamiento en la función pública y habrá que evaluarlo. Esto ya es una dificultad que nos duele mucho.