Mujica sobre el caso Sendic: “Los comentarios de afuera son formas indirectas de presionar. No me parece correcto”

Sobre la posible renuncia del vicepresidente Raúl Sendic y los comentarios filtrados en relación al informe del Tribunal de Ética del Frente Amplio, el expresidente y senador José Mujica comentó:

“Los comentarios que se hacen de afuera son formas indirectas de presionar. No me parece correcto ese camino, yo no lo acompaño.

Vázquez sabrá lo que dice y por qué lo dice. Yo no hablo de él, sino de una nube de comentarios que existen. Creo que darle trascendencia a los comentarios es un error procedimiento.

Pienso que no se debe presionar a los organismos que tienen que laudar. Hasta que laude la Justicia, los comentarios están de más, son formas indirectas de presionar.

Lucía Topolansky no es un individuo aislado, pertenece a una organización política. Por lo tanto, su organización política decidirá cuando tenga que decidir”.