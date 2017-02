Nacional-River Plate fue suspendido por la agresión a uno de los funcionarios de recaudación

El partido no se disputó por una medida gremial. Hay al menos un detenido vinculado con el incidente. River Plate reclamará los puntos.

Minutos previos a empezar en el Parque Central golpearon en el ojo a uno de los funcionarios de recaudación. Se resolvió suspender el partido tras una decisión gremial, quien ya tenía pautado que, de ser agredidos, suspenderían el partido. Varias fuentes señalan que el agresor fue detenido.

Cerca de media hora antes del inicio del partido, un grupo de hinchas de Nacional intentó ingresar en avalancha por las puertas de la tribuna Atilio García. Uno de estos hinchas agredió a Luis Paulos, uno de los porteros, y lo dejó con un ojo visiblemente lastimado.

La AFRAU, el órgano gremial de los recaudadores, tomó la resolución de que todos los porteros se fueran del estadio. Tras tiempo de incertidumbre, donde espectadores quedaron dentro del estadio a la espera de una decisión, se resolvió suspender el partido.

La confirmación oficial de la resolución consistía en que Daniel Rodríguez, el secretario general de la gremial de árbitros, viera la fotografía del funcionario agredido.

Leonardo Rumbo, gerente deportivo de River Plate, fue consultado por Telemundo sobre las repercusiones inmediatas de la suspensión del partido.

“Esto se tendrá que dilucidar de alguna manera”, dijo el gerente, pero recuerda que la AUF, que deberá tomar una solución ante esto, permanecerá cerrada por Carnaval. “Esto fue una resolución gremial y no de River”, aclaró Rumbo.

“Hay una mesa de abogados dedicada a eso, yo me aboco a lo que pasa en la cancha”, comentó Rumbo sobre el posible pedido de puntos de River por el encuentro. “Son temas lamentables”, opinó. “Todo se dilucidó dentro del vestuario de jueces”, señaló el gerente.

River sin embargo, podría pedir los puntos del partido.

Telemundo habló con dirigentes de Nacional como Antonio Palma, quien afirmó que identificaron al agresor del portero. Palma señaló que el partido fue suspendido por la intergremial y no por el reglamento. Daniel Turcatti, otro dirigente de Nacional, opinó que el partido estuvo mal suspendido.

La audiencia del tribunal correspondiente será el 9 de marzo. El fallo se conocerá el 17 de marzo. Con esto no se sabe aún qué se hará con la quinta fecha del Campeonato Uruguayo.

“Es triste, lamentable. Toda nuestra solidaridad al funcionario de recaudación agredido. Somos respetuosos de las medidas gremiales”, dijo el dirigente de Nacional Pablo Durán.

FOTO: FOCOUY