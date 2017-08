Nin Novoa calificó como “un desastre” las detenciones de opositores en Venezuela

El canciller Rodolfo Nin Novoa se expresó sobre las detenciones a los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma:

“La verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y diálogo. Me parece que la soberbia no es buena consejera. Que hayan tenido los votos que dicen que tuvieron no amerita a hacer acciones arbitrarias. Me llama mucho la atención que no se hayan dado a conocer cuántos votos en blanco o anulados hubo. También me desconcierta mucho que ante un choque de trenes casi inevitable, la única salida que hay es la negociación, el entendimiento. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar que los dos trenes choquen con el pueblo venezolano en el medio? Me da mucha desazón escuchar algunas voces en Uruguay diciendo que el diálogo no es el camino, cuando el diálogo siempre es el camino. La paz siempre tiene que ser el camino”.