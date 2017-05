Nin Novoa confirma que Uruguay reanudó diálogos con Venezuela

La canciller Delcy Rodríguez invitó a Uruguay al grupo de apoyo al diálogo.

El canciller uruguayo explica la postura de Uruguay ante la situación en Venezuela en una interpelación realizada por el colorado Ope Pasquet en la Cámara de Diputados.

Nin dijo que no va a promover la aplicación de la carta democrática contra Venezuela, además señaló que la posición de Uruguay no es intervencionista. El legislador colorado había reclamado definiciones de la política exterior uruguaya ante la evolución de la situación en Venezuela.

“La política exterior del Uruguay, cuando se trata de principios democráticos, tiene que ser clara y firme. Nos va en ello la identidad nacional. Si este país no es democracia, no es nada”, sentenció Pasquet.

“No hay democracia cuando se desconoce el Parlamento, no hay democracia cuando un Poder Judicial funciona como escribanía del Poder Ejecutivo, no hay democracia cuando se bloquean los institutos de democracia directa, no hay democracia cuando se encarcela a los dirigentes políticos o se les proscribe. Yo siento que tenemos un deber de solidaridad con el pueblo venezolano”, agregó el diputado colorado.

“La posición del gobierno de Uruguay ha sido coherente con los principios fundamentales que rigen históricamente nuestra política exterior”, dijo Nin Novoa. “A medida que la situación se fue mostrando de una manera distinta, el Uruguay fue acompañando”, agregó el canciller. “No hubo zigzagueos ni incertidumbres”, sentenció.