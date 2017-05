Nin Novoa objeto de discusión interna del FA por conflicto en Venezuela

El canciller será interpelado el 10 de mayo pero se siente respaldado pese a no ser apoyado por algunos sectores.

La situación de conflicto en Venezuela ha generado disputas en la interna del Frente Amplio. El legislador colorado Ope Pasquet interpelará el 10 de mayo al canciller Rodolfo Nin Novoa por la actuación del Gobierno uruguayo ante el conflicto venezolano.

Dado que el diputado frenteamplista disidente no vota con el bloque oficialista, no están asegurados los 50 votos de respaldo al canciller Nin Novoa. Algunos sectores del Frente Amplio critican la actuación del secretario de Estado. El Partido Comunista, por ejemplo, sostiene que comparte las declaraciones del presidente Vázquez en materia de política exterior, pero no la actuación del canciller.

Este miércoles, Nin Novoa fue recibido en la bancada del Frente Amplio para acordar una estrategia de cara a la interpelación. El canciller fue consultado a la salida de la reunión sobre si sentía respaldo.

El canciller dijo sentirse respaldado en la reunión y llamó a no dramatizar. “Puede haber matices, puntos de vista distintos, valoraciones diferentes pero me parece que hay que desdramatizar esas cosas. En estos asuntos espinosos no todos tienen porque pensar igual. A mí me parece que eso es lo valioso de la discusión”, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores. “Parecería que hubiera alguna contradicción entre lo que hace el canciller y el presidente, pero la verdad es que no hago nada sin consultar al presidente”, agregó Nin Novoa

“Estuvimos viendo con el presidente las posibilidades de la declaración final. Como el conductor de la política exterior es el presidente de la República. Sus declaraciones sirven de base para después de la interpelación. No se puede separar como lo hizo el Partido Comunista, porque el canciller y el presidente trabajan en consuno”, afirmó Nin Novoa.

Más allá de las posturas en la interna, la oposición no ha adelantado una censura al ministro, porque ha visto con buenos ojos las posturas.