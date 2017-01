Jorge Vázquez elogió la gestión del titular de la cartera, Eduardo Bonomi, y dijo que el trabajo del equipo de seguridad ha dado los buenos resultados que se dieron a conocer este lunes.

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo este martes en Desayunos Informales de La Tele que él no debería ser designado como ministro del Interior por ser el hermano del presidente de la República.

“Me parece que no debería ser yo el ministro del Interior solamente por el hecho de ser hermano del presidente, me parece que no está bien”, subrayó.

