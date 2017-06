Organizaciones contra el uso de drogas se manifestaron frente al Palacio Legislativo

El acto en la Avenida de las Leyes se llevó a cabo sobre el mediodía de este lunes, con la participación de las fundaciones Por un mundo libre de drogas y No a las drogas Uruguay, grupos de madres víctimas de la pasta base, asociaciones civiles y confraternidades.

“Estamos en contra del consumo de todas las drogas, empezando por el alcohol, el cigarro, la marihuana, la cocaína.

Somos la mayoría los que no queremos drogas en Uruguay, ninguna droga, que está destruyendo nuestra familia, nuestra sociedad, que no hay control de nada y cada vez es peor”, dijo Mariela Méndez Cosse, de la organización No a las drogas Uruguay.

“Venimos a apoyar a todos estos grupos y básicamente lo que la fundación hace son trabajos de educación y prevención en drogas, lo que venimos a hacer es hablar sobre la verdad sobre las drogas.

Lamentablemente Uruguay ha sido elegido el país de tránsito y consumo y cultivo de la marihuana y el control deja mucho que desear, entonces es el país de entrada para Latinoamérica”, opinó Graciela Fernández de la organización Por un mundo libre de drogas.