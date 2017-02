Para Bonomi ni la Policía ni la Justicia podrán terminar con la violencia doméstica

El jefe de la cartera del Interior se refirió al uso de la tobillera:

Se plantea que es un programa exitoso, yo considero que sí, casi el 100 % de los casos en que funciona la tobillera se evitaron los problemas. Pero la tobillera se aplica en el 17 % de los casos que fueron judicializados.

En el 83 % de los casos que fueron judicializados no se utiliza, y en los que no fueron judicializados menos todavía y es allí donde está el mayor problema. Esto es una decisión del juez, que puede entender que no hay razones suficientes para usarla.