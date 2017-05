Para un exclasificador los motocarros no dan el resultado esperado

Walter Rodríguez formó parte de un plan piloto pero no consideró satisfactoria la experiencia.

Walter Rodríguez fue uno de los clasificadores que recibió el vehículo pero asegura que mientras lo tuvo la Intendencia no lo habilitó a hacer los levantes especiales a los comercios. Tuvo que seguir contenedor por contenedor.

“Hay que detenerse, apagar el motor, bajar, hay que sacar los elementos, depositarlos y volver a arrancar. Eso en una tarea que se realice durante seis o siete horas se imaginan las veces que hay que arrancar y apagar el motocarro. Eso produjo un desgaste en el motor, un deterioro en el funcionamiento del encendido. No me dio resultado, se me fundió cuatro veces de corrido el motocarro”, explicó el exclasificador.

Rodríguez dije que hasta ahora está debiendo los arreglos y que terminó vendiendo el motocarro y se quedó sin sustento. Ahora el plan de la Intendencia prevé que los clasificadores tengan circuitos para retirar residuos de comercios o fábricas, a las que podrán presentarse y cobrar por metro cúbico retirado.

Pero Rodríguez cree que el éxito del plan dependerá de la capacidad de carga y de la autonomía de la batería del vehículo. “Para mi lo más recomendable sería un vehículo de cuatro ruedas con una caja en la que se pueda llevar por lo menos tres metros cúbicos. Y que por lo menos sea un motor económico”, sugirió.

Rodríguez dijo también que él necesitaba que otra persona trabajara con él pero eso no está permitido para trasladarse con otro carro.