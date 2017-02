Peligra la continuidad de los cascos azules uruguayos en Haití y Congo

Las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas alrededor del mundo se verán afectadas por el recorte de fondos que anunció Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Incluso, podría peligrar la continuidad de las misiones en Haití y el Congo, donde Uruguay tiene desplegados sus dos contingentes más importantes en el exterior.

La reducción de la financiación estadounidense a la ONU, que representa un 30% del presupuesto total, derivará en un menor despliegue de cascos azules, amenazando especialmente misiones de paz como las de Haití y la República Democrática del Congo.

Analistas han señalado que esto podría tener graves consecuencias para la estabilidad de África, además de suponer una condena a muerte para miles de personas sin nadie que vele por el bienestar de los civiles en medio de los conflictos armados.

El sargento Álvaro López integró cuatro misiones de paz en el Congo, la primera durante 11 meses en 2002 – 2003, cuando los militares aún no tenían celular en destino y se comunicaban por carta con sus seres queridos.

Su última misión fue en 2014 – 2015 y de ésta guarda el imborrable recuerdo de haber rescatado a cuatro niños de un río cuando custodiaba el arreglo del puente de hueso por parte de una compañía sudafricana.

“Yo sin pensarlo me saqué el equipo que tenía (…) y lo único que atiné fue agarrar una piola y lanzarme hacia el río a socorrerlos”, dijo López.

La esposa e hijas de López sufrieron mucho su ausencia los últimos años y ya no quieren que viaje más. Él no pudo estar presente en el cumpleaños de quince de su hija mayor, que irónicamente pudo festejarse gracias a lo que ganó en su tercera misión en el Congo.

“Uno lo hace por sacrificio, porque uno tiene que ir con una meta. Si mi objetivo es comprar un auto, el sacrificio mío es estar lejos de mi familia, en ese momento el sacrificio era el cumpleaños de mi hija (…) aunque yo no estuve en el cumpleaños”, dijo el sargento.

Las misiones de paz son una importante fuente de ingresos para las fuerzas armadas uruguayas. Los pagos de la ONU ayudan al presupuesto de las tres armas, así como a los miles de militares que viajan con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y fortalecer su formación profesional en zonas conflictivas.

El cabo, que también estuvo cuatro veces en el Congo, la primera en 2009, cuando tenía 19 años, dijo que el 80% de los subalternos que viajan lo hacen por razones económicas.

Un militar puede ganar cerca de 12.000 dólares en una misión, sumando el viático que paga la ONU de 1.100 dólares mensuales más un sobresueldo de medio salario.

En contrapartida, se viven momentos tensos y sacrificados, ya sea en operaciones en medio de la violencia o en líneas defensivas en lugares inhóspitos, donde los efectivos deben aplicar todo lo aprendido en los entrenamientos en Uruguay.

“Fue muy chocante, no me imaginaba la crisis que había en ese país y lo que yo me iba a enfrentar”, dijo el cabo.