Problema administrativo impidió que Migraciones permitiera viajar a Amodio Pérez

Su abogado pidió que se regularice el trámite y se informe a migraciones que quedó sin efecto la solicitud de cierre de fronteras.

El extupamaro Héctor Amodio Pérez, no pudo salir de Uruguay, a pesar del permiso judicial y el visto bueno del fiscal de Corte que le otorgaron para viajar a España. Ante esa situación, denunció “maniobras” del Ministerio del Interior para evitar su salida del país, informó El Observador.

El 8 de diciembre tenía que embarcar para viajar a Madrid para pasar las fiestas con su familia pero no se presentó, según el matutino, porque está vigente una orden de cierre de fronteras que fue confirmado con la Dirección Nacional de Migración.

Otro punto es que Amodio Pérez utilizaría un pasaporte, no con ese nombre sino el de Walter Correa Barboza –la identidad que le dio la dictadura cuando abandonó Uruguay– y Migración, en cumplimiento de normas internacionales, no lo podría dejar abordar un avión.

El viaje había sido autorizado por la Suprema Corte de Justicia luego de recibir una opinión favorable del Fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Según el relato del exguerrillero a El Observador, “la excusa fue que aún tenía pendiente un pedido de cierre de frontera emitido por el juzgado 14”.

Sin embargo, explicó, si bien su causa estuvo en ese juzgado y también en el penal 16 a cargo de la jueza Julia Staricco, “fue unificado” y hoy sigue su trámite en ese último juzgado.

“Todo esto no puede ser una suma de errores”. “¿Todos se equivocan conmigo?, dijo Amodio Pérez al recibir a El Observador en su domicilio, sobre el que pidió no revelar la dirección.

“La jueza Staricco se equivocó al procesarme indebidamente”, “se equivocó la fiscalía que no dijo que la causa estaba unificada luego de pasar por dos juzgados”, y “se equivocó la Suprema Corte de Justicia que el día en que yo viajaba echó para atrás y volvió a preguntar al Fiscal de Corte si el levantamiento del cierre de frontera comprendía también al juzgado 14 y no sólo al 16. Eso no correspondía porque la causa se había unificado”, afirmó el extupamaro.