Productores de leche denuncian que medidas gremiales tuvieron impacto económico y sanitario

El sindicato de transportistas lecheros y la Federación de Trabajadores Lácteos bloquearon las plantas de Conaprole este fin de semana en solidaridad por el despido de cinco choferes de una empresa transportista, que decidió cerrar.

“Hablaron de 30.000 litros que se habían perdido. El impacto no tiene que ver con la legalidad y que no estemos avasallados por los productores. Habiendo que una persona estaba tomando decisiones cuando no le corresponde.

Si quiere hacer paro que se vaya a su casa. No tiene por qué venir a ordenar cómo recibir una planta industrial en la cooperativa y ver a qué hora entre un camión u otro”, consideró Wilson Cabrera, de la Asociación Nacional de Productores de Leche.