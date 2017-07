¿Qué pasaría si Sendic renuncia como vicepresidente?: él no podría volver al Senado y Mujica no estaría habilitado a tomar su cargo

Ante la posibilidad de que el vicepresidente de la Repúblcia, Raúl Sendic, pudiese presentar su renuncia, Telemundo dialogó con el abogado especialista en derecho constitucional Eduardo Lust.

En este sentido, el especialista explicó qué prevé la Constitución ante la renuncia de un vicepresidente.

“La situación está prevista a texto expreso en la Constitución de la República: en los artículos 150 en adelante está todo lo relacionado con los sucesorio.

En el caso de que el presidente renunciare, lo sustituye el vicepresidente. En el caso que fuera el vicepresidente el que renunciare, el que asume la vicepresidencia, a partir de la reforma constitucional de 1996, es el primer candidato de la lista más votada al Senado del partido que ganó las elecciones. En este caso, sería el senador Mujica.

El siguiente artículo refiere a que para poder asumir no debe tener el impedimento de haber desarrollado la presidencia en el período anterior: en este caso, José Mujica tiene ese impedimento, por lo que quedará excluido. Y ahí se sigue el orden de la lista: iría el segundo senador más votado, que en este caso es la senadora Lucía Topolansky.

Pero Topolansky no tiene la obligación de aceptar, porque es un acto voluntario: si ella no aceptare, vendría el tercero. Y así sucesivamente hasta que la lista se termine. La Constitución no prevé qué pasa si nadie acepta, pero se supone que política el partido no va a permitir que ninguna persona acepte.

En el caso de Sendic, además, tiene la particularidad de dos elementos valiosos. Uno respecto a la renuncia que se dice por la prensa que él realizó: la renuncia es un acto unilateral desde el punto de vista jurídico, por lo que no necesita que la otra parte lo consienta. No se necesita que la otra parte acepte la renuncia, pero sí puede convencerlo de que la retire. Pero no es un acto jurídico que dependa de dos voluntades.

La otra particularidad en el caso del vicepresidente está en el Senado, que se integra con 31 senadores. De ese total, 30 son electos por el voto popular, mientras que el senador 31 automáticamente ingresa por ser el vicepresidente de la República.

Lo que generalmente sucede es que los que integran la fórmula a la Presidencia además son candidatos al Senado. Sendic salió electo senador por su lista, pero por integrar la fórmula a la Presidencia ingresó al Senado en su calidad de vicepresidente: ese cargo al Senado que él obtuvo por integrar ambas listas electorales lo perdió al asumir la vicepresidencia.

En la lista sucesoria, los que deben aceptar o no el cargo son los titulares, no puede ingresar el suplente”.