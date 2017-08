Raúl Sendic no renunciará a su cargo, independientemente del fallo del Tribunal de Conducta del FA

El vicepresidente aguardará la decisión de la Justicia.

En caso que hubiera algún cuestionamiento a la conducta del compañero, es el propio Plenario que tiene que tomar las decisiones. Nosotros queremos aclarar: el Plenario no puede tomar una decisión en el sentido que el compañero pueda permanecer en el cargo o no. Institucionalmente el tribunal de un partido no puede desestabilizar al vicepresidente de la República, sostuvo el diputado de la 711 Saúl Aristimuño.

Fuentes de la 711 dijeron a Telemundo que el interés del sector es que no se analice ahora, además, el diputado Saúl Aristimuño se refirió a los sectores que piden la renuncia de Sendic: