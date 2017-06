Reanudaron carga de combustible en La Tablada

La planta recibe camiones que abastecen al Área metropolitana, pero también varios de los que suministran al litoral y Juan Lacaze.

El sábado, los funcionarios de Ancap habían habilitado la carga, pero los fleteros no concurrieron a la planta.

El corte de horas extras desde el 1º de junio por el conflicto en Ancap viene afectando la carga de combustible en La Tablada, donde poco después de la una de la tarde se corta el ingreso de camiones.

Previendo que la situación se iba a agravar porque el fin de semana no se despacha combustible, los trabajadores resolvieron hacerlo el sábado, pero los fleteros decidieron no concurrir.

“Nosotros nunca trabajamos los sábados. Este conflicto tiene días. Nosotros ya habíamos avisado que no íbamos a venir el sábado, que no intentaran por ese lado, que no íbamos a venir. Acá no vino ningún camión”, apuntó Óscar Benavídez, en representación de los fleteros del combustible.

Los trabajadores dicen que los transportistas no solo no fueron sino que presionaron para que no fueran los camiones de Ancap. “Creo que no tienen derecho a presionar a Ancap para que los camiones de Ancap o de Ducsa no cargaran. Esta situación nos pareció bastante anormal”, señaló Gerardo rodríguez, en representación de Fancap.

El suministro se retomó este lunes. En el horario establecido, cada camión hace uno o dos viajes, lo que le permite volver a abastecer a las estaciones del Área metropolitana. En La Tablada también cargan camiones para otros puntos del país, como el litoral o Juan Lacaze.