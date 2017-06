Riccetto regresó a Uruguay y habló en exclusiva con Telemundo: “Estoy feliz. Julio está orgulloso. Es un premio para el Ballet Nacional”

La primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, se alzó en Rusia como ganadora del prestigioso premio Benois de la Danse, conocido como el “Premio Óscar de la danza”.

Riccetto regresó este jueves a Uruguay y dialogó en el aeropuerto con Telemundo:

Todavía no lo puedo creer. Estoy muy contenta, emocionada. El teléfono me explotó de mensajes. Estoy muy agradecida.

No esperaba ganar ese premio. Fui sintiéndome muy feliz de aprovechar la oportunidad, de bailar en ese escenario, eso ya era un premio. Me tomó por sorpresa.

Esto es como una frutilla en el medio de la torta. Estoy terminando, aunque no es que termine ya. Esto me agarra más al final que al principio. Nadie me regaló nada y esto es prueba de ello. Es un gran reconocimiento.

Estoy feliz, no hay otra palabra que describa más lo que siento ahora. Nos fuimos con muchísimo orgullo de representar al Ballet Nacional. Es un premio para el país, para la Escuela Nacional de Danza.

Julio (Bocca) estaba emocionado: él sabía el día antes que yo ya había ganado, no me dijo nada. Está muy orgulloso. Este es un premio para el Ballet Nacional.

Se dice que es como el “Óscar” de la danza. La nominación ya era grande, ganarlo es aún mayor. Quiero agradecerle a toda la gente que me saluda.