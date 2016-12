Rubio: “Se genera una situación muy dolorosa para el Parlamento”

En este sentido, el diputado por Unidad Popular Eduardo Rubio afirmó:

“Terminada la votación, cuando se desalojan las barras, se da un incidente con un diputado del Frente Amplio que me agrede de manera incalificable y genera una situación muy dolorosa para el conjunto del Parlamento, que no le hace bien.

Me siento avergonzado de estar involucrado en una situación de este tipo. Tenemos que tomar lección de esto y enterrarlo, y tomar la decisión de que nunca más pase. He tenido la solidaridad de todas las bancadas. No involucro en esto a la bancada del Frente Amplio, que quede claro. Recibí el apoyo de muchísimos legisladores del Frente Amplio y de todos los partidos. Agradezco enormemente la solidaridad.

Fue un incidente menor en su dimensión, grande en la gravedad que tiene porque hoy estamos discutiendo temas que tienen que ver con la violencia, y el Parlamento debería dar señales positivas a la sociedad”.