Salto en busca de resguardo ante las inundaciones

Iliana da Silva cuenta cómo viven las personas evacuadas que se alojan en Salto. Las crecidas también han afectado a Brasil y Argentina.

Las lluvias en la región pueden llevar a una mayor crecida. La cuestión es que el fenómeno climático ha afectado a regiones cercanas en los países vecinos. En el estado brasileño de Río Grande do Sul unas 6.300 fueron evacuadas de sus hogares. Santa Catarina tiene unos 90 municipios afectados, donde 18 barrios están bajo agua.

En la frontera con Argentina se han dado bloqueos por las altas crecidas que afectan Sao Borja y Uruguayana.

Para algunos salteños no es novedad ser desplazado por las inundaciones: la región tiene un historial por las crecidas que ha obligado a la gente a tener que realojarse.

El tener que dejar sus hogares pone en peligro sus pertenencias así como sus familias. Telemundo habló con algunas de las víctimas de esta situación: