Sanguinetti: “La banda no la queríamos recibir del poder militar, que era un poder de facto, que era el que detentaba él”

En este sentido, el expresidente Julio María Sanguinetti apuntó:

“La banda nosotros no la queríamos recibir del poder militar, que era un poder de facto, que era el que detentaba él. De modo que él, en realidad, le entregó al presidente de la Corte de Justicia, él se la dio a Tarigo, y Tarigo, ya jurado como vicepresidente ante la Asamblea General, fue quien me la puso a mí en el carácter de presidente. Aquella ceremonia no le llamamos transmisión de mando porque sentíamos que no se podía hablar de transmisión porque el que transmitía no tenía legitimidad en lo que estaba transmitiendo, por eso le llamamos ceremonia de asunción”.