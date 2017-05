Se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Fibromialgia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia, la Asociación Síndrome de Sensibilidad Central del Uruguay destacó como un gran logro el ingreso al Parlamento del primer proyecto de ley nacional sobre esta enfermedad, cuya prevalencia es en un 90 % femenina.

“El proyecto de ley contempla específicamente la posibilidad de que las personas que tengan esta enfermedad se amparen a una jubilación por incapacidad. Es fundamental que eso pueda suceder. Nosotros como asociación le agregamos la protección al trabajador, a la persona que quiere seguir trabajando, para que se le adapte la jornada laboral o el puesto de trabajo a sus posibilidades físicas y para que no haya despidos por certificaciones. Nos parece que hay que tener en cuenta que en este momento se está diagnosticando a personas muy jóvenes”, contó la presidente de ASSCIU Claudia Souto.

El diagnóstico de este reumatismo no articular o de partes blandas es un proceso difícil y largo, ya que no hay una paraclínica y surge del descarte de otras patologías. El médico tratante debe ser un reumatólogo o un internista.

“El cuadro de un empuje de fibromialgia es un cuadro de dolor. Es un dolor muy intenso en el sistema músculo-esquelético (músculos, huesos y articulaciones), prolongado, no cesa con el reposo, muchas veces la medicación no hace que ceda ese dolor tampoco, una fatiga tremenda que no responde a un esfuerzo”, señaló Souto.