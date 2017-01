Se le cayó un árbol encima y salió ileso: “Es increíble, pero estoy vivo”

Pablo Massia tiene 38 años, es empleado de una empresa de paquetería y nunca más se olvidará de este 3 de enero.

Pasadas las doce del mediodía, se encontraba trabajando en el cruce de Brito del Pino y Rivera, cuando árbol le cayó encima de su camioneta.

“En el peor momento de la tormenta, andando, siento un golpe tremendo. Lo único que atiné a hacer fue un salto hacia arriba, que fue lo que me ayudó a que posiblemente esté vivo. Tenía toda la parte del techo sobre mí. Ahí vi que estaba con la mano ensangrentada y empecé a gritar que me vinieran a rescatar. No había nadie en la vuelta, era el peor momento de la tormenta. El propio volante de la camioneta me quedó apretado entre las dos piernas y también con la puerta. En unos segundos aparece un chico que viene y me dice que me venía a rescatar. Agarró un fierro y empezó a romper las puertas. Quitó los vidrios, una separación de la camioneta y los asientos. Yo le decía que no podía salir porque tenía atrapadas las piernas. El separó el volante y me pudo sacar. Es increíble, pero estoy vivo”.