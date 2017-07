Sectores del Frente Amplio cuestionan la temprana presentación de la Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas tensiona la interna política del Frente Amplio.

En la mesa política algunos sectores plantearon su malestar porque el Ejecutivo consultó a la fuerza política sobre las prioridades presupuestales pero no dio espacio al debate previo a presentar el proyecto.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, decidió llevar adelante el proyecto ante el presidente de la República Tabaré Vázquez.

A la Rendición de Cuentas se sumaron críticas al equipo económico: la lista 711, del vicepresidente Raúl Sendic, señaló en un documento que hay carencias en el diseño de la política económica que no se han resuelto a tiempo y que la llamada consolidación fiscal no dio resultados.

El sector plantea debatir acciones en la Rendición de Cuentas acciones para impulsar las pequeñas y medianas empresas, junto con la inversión pública directa.

El diputado José Carlos Mahía, del sector Asamblea Uruguay al cual pertenece el ministro de Economía Danilo Astori, salió al cruce ante lo presentado por la 711.

Preocupa la marcha de la economía, no de la Salud, no de la Educación, no de la Seguridad, que curioso, no?!.@ObservadorUY;@portalmvd.

