Siete farmacias no tienen stock de marihuana para vender

Se trata de las cuatro de Montevideo, la farmacia de Las Toscas en Canelones, la de Las Flores en Maldonado y la de la ciudad de Trinidad en el departamento de Flores.

A cinco días de empezarse la venta de marihuana en farmacias, los farmacéuticos ven cambios en la rutina comercial y de atención al público gracias a la nueva sustancia.

Aseguran que la cantidad de llamadas que reciben a diario preguntando si hay stock de la droga para ir a comprar aumentaron. Algunos locales, especialmente los de Montevideo, quedaron sin marihuana en más de una oportunidad, por eso los compradores que ya recibieron la negativa optan por llamar antes de acercarse.

En Maldonado, en particular la farmacia de Las Flores, tienen compradores que se trasladan desde lejos y llaman para asegurarse que el viaje no sea en vano.

Algunos dueños de farmacia consultaron al Ircca sobre la posibilidad de notificar a los compradores sobre si tienen o no droga para la venta a través de sus páginas web o Facebook. No saben si se les habilitará o no porque la ley no permite hacer ningún tipo de publicidad sobre el cannabis.

Al aumento de llamadas se suman las colas, que se vieron fundamentalmente en Montevideo, y que además no garantizaron que el que llegara antes pudiera llevar su dosis semanal de diez gramos de flores de marihuana. Esto se debió a las fallas técnicas en los lectores de huellas dactilares.

Los farmacéuticos estiman que en un 10 % de los casos los compradores se fueron con las manos vacías y muy enojados, especialmente aquellos que fueron a registrarse y darse de baja varias veces a El Correo para tratar de que les ingresaran bien las huellas. Sin embargo, la máquina sigue sin reconocer sus dedos. Muestran el papel que les entregan que prueba que están registrados pero con eso no basta.

Otro cambio que las farmacias que venden la droga notaron es la atención y el protagonismo que concitan por parte de la prensa local e internacional. Por eso, y pese a haber dado varias notas, ahora dicen que prefieren mantener perfil bajo para poder concentrarse en las tareas que realizan.

Las otras nueve en Artigas, Canelones, Carmelo, Minas, las dos de Paysandú, Salto, Libertad y Paso de los Toros aseguran tener suficiente stock para unos días.