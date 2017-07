Sindicatos de médicos y anestesistas paran por 48 horas

En el marco del paro médico de 48 horas, este miércoles y jueves no habrá consultas en las policlínicas del sector público y tampoco habrá cirugías coordinadas en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Sí se atenderán las urgencias y las emergencias. También las operaciones de pacientes oncológicos funcionarán con normalidad.

Solamente el jueves sucederá lo mismo con los servicios del sector privado.

Uno de los principales reclamos del gremio es eliminar la brecha salarial que existe entre el sector público y privado y que deriva en la migración de los recursos humanos más calificados hacia el sector privado, dejando a la población más vulnerable atada a una peor calidad asistencial.

“El sistema de salud debió nacer ya, que va a cumplir diez años, con una equiparación de todos los salarios médicos y sus formas de trabajo a nivel de todo el territorio, a nivel público, privado y en Montevideo y el interior.

Hoy en día eso no es así y está generando graves alteraciones en la calidad de asistencia. Vemos que si no se mejora eso la calidad de asistencia no va a mejorar como se dijo”, explicó el vicepresidente del SMU Martín Fraschini al programa Desayunos Informales.