Tabaré Vázquez defendió a Raúl Sendic y aseguró que al vicepresidente “le hacen bullying”

Así habló el mandatario:

Yo si tuviera un título le pondría: el bullying más fantástico que he visto en mi vida. Me causa asombro el ensañamiento en este tema. Cuando muchos se quejan del bullying que hay aquí y allá, yo ni sabía lo que era el bullying, ahora sé lo que es, es tremendo. Un ensañamiento que no tiene ninguna justificación real. Lo que hay es que le pega uno, le pega el otro, le pega otro, lo levantan en el aire, le vuelven a pegar en el aire y cuando caen le pegan en el piso.

Que se investigue todo, que se comunique todo, que se diga todo pero que se insista pegándole tanto a una persona a mí, desde el punto de vista humano, me hace tener un sentimiento de rechazo. Lo mismo diría si no fuera Sendic y fuera otra persona de cualquier partido político. Los códigos que aprendí de la niñez no caminan ese sendero. Hasta que no se expida la Justicia yo simplemente veo las acusaciones que se han cruzado. Si se demuestran, será responsable.

Si no se demuestra no será responsable. Y si no se demuestra ¿qué van a hacer? ¿qué van a decir? Vamos a reflexiona un poco. Yo no quiero entrar en el camino de la autofagia política, eso es muy malo. Hay que tener cuidado, hay que investigar, hay que informar libremente. Cuando entramos en el camino patológico de la autofagia, cuando intentamos destruir un sistema que es el mejor, que es el democrático, con acciones que no se hacen intencionalmente… Se está dañando severamente una forma de convivencia.