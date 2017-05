Una pesquera china apuesta a instalarse en el puerto de La Paloma

Se firmó un convenio de hermanamiento entre el municipio de La Paloma y la provincia china de Zhousan. Participó una empresa china de pesca, que maneja la quinta parte de la producción pesquera del país, y está interesada en instalarse en el puerto de La Paloma. Se propone hacer una inversión de 25 millones de dólares construye tres barcos para la captura de merluza negra e instalará una planta de harina de pescado.

Movimientos ambientalistas se oponen a la inversión china y acusaron de traidor al intendente. Unas 40 personas se manifestaron a la salida de la firma del acuerdo para reclamar más información.

“Esa es la preocupación mayor ante esto. No está la información disponible y las negociaciones siguen transcurriendo como si no pasara nada y no hay que tomar en cuenta a la sociedad, técnicos y científicos”, dijo uno de los manifestantes.

“Lo que hemos planteado es un ámbito de diálogo serio sobe temas objetivos, porque los que ya se presentaron han caído por ser nada más que pelotazos que se largan en redes sociales para dar manija”, apuntó el intendente.