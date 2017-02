Unión de Vendedores de Nafta asegura que estaciones del interior tienen dificultad para cobrar con tarjeta

La normativa actual estabalece que entre las 22 y las 6 los pagos se hagan con tarjeta de crédito o débito.

La Unión de Vendedores de Nafta asegura que para las estaciones del interior es más difícil cumplir con la normativa que obliga a cobrar solamente con dinero electrónico entre las 22:00 y las 6:00. El presidente de la gremial cree que el país no está preparado para retirar el efectivo de los locales durante las 24 horas.

Para los estacioneros la mayor dificultad está en el centro del país.

“Creo que en el interior tienen menor porcentaje de ventas con tarjeta y que su público tiene menos acceso a tarjetas,” dijo el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. “El centro del país es el lado más complejo porque el litoral se acostumbró a la tarjeta porque mediante ella tenían un descuento para que el combustible le quedara casi al mismo precio que en Argentina y con Brasil también pasó lo mismo”, agregó Añón.

Desde el año pasado y por motivos de seguridad, el ministerio de Economía estableció que las estaciones de servicio solo acepten tarjetas de débito y crédito para compras entre las 22:00 y las 6:00. Desde el 1º de mayo la normativa será durante las 24 horas.

“Creo que el país no está preparado para pasar a las 24 horas como es en las estaciones. Pero creo que de las 22 a las 6 es algo que hemos comprobado que marcha bien y ahí no tenemos ningún inconveniente con seguir con ese sistema”, dijo Añón. “Necesitamos que el débito, que no tiene costo en lo que sea poner dinero para los emisores o para las tarjetas, tiene que ser menor a lo que es hoy (1,3 % + IVA)”, agregó el presidente de UNVENU.

Añón reconoció que las tarjetas están cumpliendo el plazo de 24 horas para depositar el monto del pago con dinero electrónico.